Назальный спрей защитит от последствий инсульта

Около 85% процентов инсультов вызваны закупоркой сосудов. Такой тип инсульта называют ишемическим. В течение трех часов после ишемического инсульта необходимо ввести алтеплазу. Этот препарат способен разрушать сгустки крови, закрывающие просвет сосуда. Позже сгустки становятся слишком плотными, и алтеплаза не может эффективно с ними справляться, пишет The Daily Mail.



Финские ученые придумали, как еще можно разрушить сгустки крови. Сотрудники Университета Хельсинки провели исследование на мышах. Некоторым грызунам, перенесшим инсульт, два раза в день вводили препарат налоксон в виде назального спрея. Налоксон обычно используется при передозировке наркотическими веществами. Остальные мыши попали в контрольную группу.



Выяснилось, что грызуны, получавшие налоксон, значительно легче переживали инсульт. Уровень воспаления в их мозге был ниже, чем у мышей из контрольной группы. Кроме того, налоксон улучшал кровообращение. Это позволило сохранить больше нервных клеток. Ранее налоксон выпускался в форме раствора для инъекций. Недавно появившаяся назальная форма позволила по-новому использовать известное лекарство.

