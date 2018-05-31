Крещатик снова открыли для проезда

Движение транспорта по улице Крещатик в Киеве открыли на день раньше, чем планировалось. Об этом в Facebook сообщил заместитель мэра Киева Алексей Резников, передает УНН.



“Всем, кто спрашивал: Крещатик уже свободен для проезда. За сутки раньше плана перекрытия”, — написав он.



Напомним, с 12 мая движение транспорта на части улицы Крещатик было перекрыто из-за финальных матчей Лиги чемпионов УЕФА.



Открыть улицу для проезда обещали 1 июня.



Отметим, согласно информации Киевской городской государственной администрации, всего в столицу на период проведения финалов Лиги чемпионов приехали более 50 тыс. болельщиков из разных стран.

