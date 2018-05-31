Холодницкий рассказал, когда заработает АКС, если соответствующий закон будет принят на следующей неделе

Если Верховная Рада примет закон об Антикоррупционном суде уже на следующей неделе, такой суд приступит к работе не раньше февраля-марта 2019 года, прогнозирует руководитель Специализированной антикоррупционной прокураторы Назар Холодницкий.



"Создать суд на бумаге и создать учреждение, которое будет рассматривать дела – это две разные вещи… Поэтому мой прогноз, что этот суд заработает в феврале-марте следующего года, если по плану закон будет принят на следующей неделе", - сказал Н.Холодницкий журналистам в четверг в Киеве.



Вместе с тем глава САП выразил сомнение, что закон будет принят.



"Я бы очень хотел и был рад, если бы этот суд был создан до конца года, но более реалистично смотрю, что после принятия закона – а я сомневаюсь, что он будет принят – начинается рутина с помещениями, бюджетным финансированием, отбором судей, а мы должны отобрать лучших из лучших", - отметил Н.Холодницкий.



Отвечая на вопрос о роли международных экспертов в отборе судей для Антикоррупционного суда, глава САП выразил мнение, что такие эксперты должны иметь значение.



"Они должны иметь весомый голос при отборе судей … будут ли они назначать этих судей? Я думаю, этот вопрос должны решать Верховная Рада при принятии этого закона", - резюмировал Н.Холодницкий.



Ранее первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила, что украинский парламент 5 июня продолжит рассматривать поправки к законопроекту (№7440) о Высшем антикоррупционном суде. "На протяжении двух дней, которые мы работали над поправками, Верховная Рада рассмотрела более 1200 поправок. У нас остается около 700 поправок. И сразу в следующий сессионный вторник мы с вами вернемся к их рассмотрению", - сказала она.



Согласно календарному плану работы парламента, следующая пленарная неделя состоится 5-8 июня 2018 года.

