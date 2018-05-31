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- Холодницкий рассказал, когда заработает АКС, если соответствующий закон будет принят на следующей неделе
Холодницкий рассказал, когда заработает АКС, если соответствующий закон будет принят на следующей неделе
Если Верховная Рада примет закон об Антикоррупционном суде уже на следующей неделе, такой суд приступит к работе не раньше февраля-марта 2019 года, прогнозирует руководитель Специализированной антикоррупционной прокураторы Назар Холодницкий.
"Создать суд на бумаге и создать учреждение, которое будет рассматривать дела – это две разные вещи… Поэтому мой прогноз, что этот суд заработает в феврале-марте следующего года, если по плану закон будет принят на следующей неделе", - сказал Н.Холодницкий журналистам в четверг в Киеве.
Вместе с тем глава САП выразил сомнение, что закон будет принят.
"Я бы очень хотел и был рад, если бы этот суд был создан до конца года, но более реалистично смотрю, что после принятия закона – а я сомневаюсь, что он будет принят – начинается рутина с помещениями, бюджетным финансированием, отбором судей, а мы должны отобрать лучших из лучших", - отметил Н.Холодницкий.
Отвечая на вопрос о роли международных экспертов в отборе судей для Антикоррупционного суда, глава САП выразил мнение, что такие эксперты должны иметь значение.
"Они должны иметь весомый голос при отборе судей … будут ли они назначать этих судей? Я думаю, этот вопрос должны решать Верховная Рада при принятии этого закона", - резюмировал Н.Холодницкий.
Ранее первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила, что украинский парламент 5 июня продолжит рассматривать поправки к законопроекту (№7440) о Высшем антикоррупционном суде. "На протяжении двух дней, которые мы работали над поправками, Верховная Рада рассмотрела более 1200 поправок. У нас остается около 700 поправок. И сразу в следующий сессионный вторник мы с вами вернемся к их рассмотрению", - сказала она.
Согласно календарному плану работы парламента, следующая пленарная неделя состоится 5-8 июня 2018 года.