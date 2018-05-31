Кличко: парковать свой автомобиль в запрещенных местах будет достаточно дорого

Одной из задач властей Киева является упорядочение трафика на улицах города и помочь в этом должен новый "Закон о реформировании сферы парковки транспортных средств", который в сентябре вступает в силу, заявил мэр столицы Виталий Кличко.



Как сообщает в четверг пресс-служба городского головы, в эфире одного из украинских телеканалов В.Кличко отметил, что многие паркингов в столице пустуют, потому что большинство водителей руководствуется логикой: почему я должен платить, когда могу оставить свою машину где угодно и мне за это ничего не будет. Мэр Киева подчеркнул, что отсутствие ответственности за хаотическое парковки на улицах городов привело к критической ситуации на дорогах.



"Сейчас неправильно припаркованные авто во многих местах занимают по две полосы движения. От этого - пробки на дорогах. От этого -проблемы с трафиком. Водители не хотят платить за парковку и бросают свои авто где угодно. В сентябре вступает закон в силу. И могу сказать только одно: оставлять свои авто в местах, где это запрещено, будет достаточно дорого", - заявил он.



По словам мэра Киева, новые правила парковки заставят водителей соблюдать правила дорожного движения, в частности, парковаться в положенных местах.



Кроме того, убежден мэр, принятие закона о парковке позволит привлечь инвестиции в строительство новых паркингов, в том числе - перехватывающих на окраинах городов, и наполнять местные бюджеты.

