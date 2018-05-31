Сурков может уйти с поста советника Путина уже на этой неделе - СМИ

Помощник президента России Владислав Сурков, который занимается украинским направлением в российской внешней политике, может уйти со своего поста. Об этом “Коммерсанту” сообщили несколько источников в госструктурах. Наиболее вероятным кандидатом на его место называют нынешнего полпреда в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича.



Один из источников, близкий к управлению президента по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, Абхазией и Южной Осетией, отмечает, что с начала года Сурков “практически отошел от дел на этом направлении”.



Владимир Путин может подписать указы по составу руководства АП до конца текущей недели.



В отставку, вероятно, уйдут также помощник Юрий Ушаков (международное сотрудничество) и советник по экономическим вопросам Сергей Глазьев.

