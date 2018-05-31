НБУ рассчитывает, что инфляция в 2020 году снизится до 5%

Национальный банк Украины рассчитывает выйти на уровень инфляции в 2020 году в пределах 5%. Об этом сказал председатель Национального банка Украины Яков Смолий во время выступления на ежегодной исследовательской конференции центральных банков Украины и Польши, передает УНН.



"Если 2015 год мы завершили с инфляцией более 40%, сейчас она находится на отметке 13%. Уже в этом году она снизится до однознакового уровня, в середине следующего - войдет в целевой диапазон, а в 2020-м - выйдет на уровень 5%", - сказал он.

