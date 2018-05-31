Дуров связал запрет Apple на обновления Telegram с блокировкой в России

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров связал запрет компанией Apple обновлений приложений Telegram во всем мире с блокировкой мессенджера в России.



В среду на сайте мессенджера сообщалось, что Apple блокирует обновления новых версий приложения Telegram с середины апреля.



"Apple не позволяет Telegram обновлять свои приложения iOS во всем мире с тех пор, как российские власти приказали Apple удалить Telegram из App Store", — написал Дуров в своем канале в Telegram.



В понедельник стало известно, что Роскомнадзор направил в компанию Apple письмо с требованием удалить приложение мессенджера Telegram из App Store в РФ, а также прекратить рассылку его сервисных push-уведомлений для российских пользователей. Роскомнадзор также попросил компанию в кратчайшие сроки проинформировать о дальнейших действиях для разрешения ситуации. В противном случае Роскомнадзор допустил "возможные действия со стороны ведомства по нарушению функционирования App Store".

