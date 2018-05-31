ГПУ объяснила цель инсценировки убийства Бабченко

Инсценировка убийства российского журналиста Аркадия Бабченко помогла собрать данные о других запланированных терактах. Об этом сообщили в Генпрокуратуре, передает Украинская правда. В ведомстве рассказали, что во время разговоров организатор преступления Г. упоминал о списке из 30 человек, которых планируют устранить помимо Бабченко. Поэтому правоохранители решили инсценировать гибель журналиста, чтобы получить этот перечень.



"Чтобы довести до финальной точки факт заказа и выполнения заказа, а затем получить от заказчика тот же список из 30 человек, должны были инсценировать", - пояснила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.



Генпрокурор Юрий Луценко уточнил, что инсценированное убийство преследовало цель "получить больше информации об этом списке во время второго транша оплаты за выполненное убийство".



Также, по словам генпрокурора, фейк должен был помочь "отследить связи организатора с заказчиком после убийства".

