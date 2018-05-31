Международные резервы Украины выросли до $18,4 млрд

В апреле платежный баланс Украины вернулся к положительным значениям и составил $175 млн по сравнению с предыдущим месяцем, а международные резервы составляют $18,4 млрд.



Об этом сообщает Нацбанк України.



"В апреле текущий счет вернулся к положительным значениям ($ 175 млн) по сравнению с дефицитом в марте ($ 628 млн), благодаря сужению дефицита торговли товарами и ниже выплатам по обслуживанию государственного долга. Вместе с тем апрельский профицит текущего счета был практически на уровне соответствующего месяца прошлого года" , - говорится в сообщении.



По сообщению НБУ, за январь - апрель дефицит текущего счета ($ 202 млн) незначительно превысил показатель прошлого года ($ 176 млн).



В апреле чистый приток капитала по финансовому счету уменьшился до $ 119 млн. Чистые обязательства госсектора перед внешним миром сократились на $ 121 млн преимущественно из-за погашения гривневых ОВГЗ в собственности нерезидентов. Зато продолжался приток капитала в реальный сектор.



Чистые поступления прямых иностранных инвестиций остались на уровне предыдущего месяца ($ 98 млн) и практически полностью были направлены в реальный сектор экономики. За четыре месяца 2018 чистые поступления ПИИ составили $ 394 млн.



В апреле платежный баланс сведен с профицитом на уровне $ 290 млн. Благодаря этому международные резервы за месяц выросли на 1,3% до $ 18,4 млрд состоянию на конец апреля, что обеспечивало 3,3 месяца импорта будущего периода.



По итогам первых четырех месяцев 2018 сальдо сводного платежного баланса было близким к нулю (составил +18 млн долл. США).

