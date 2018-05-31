Турция возвращает посла в США

Посол Турции в США возвращается в Вашингтон после спора вокруг переноса американского посольства в Иерусалим. Об этом сообщает Reuters в четверг, 31 мая.



Посол Сердар Килич был вызван в Анкару на консультации на фоне спора с Израилем и США из-за гибели десятков палестинцев в день открытия американского посольства в Иерусалиме.



Турция наиболее громко критиковала насильственный ответ Израиля на протесты в секторе Газа.



Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, который посетит Вашингтон 4 июня, заявил, что Килич отправляется в столицу США, чтобы подготовить визит.

