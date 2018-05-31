Зидан принял решение покинуть "Реал" после трех подряд побед в Лиге чемпионов

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан принял решение покинуть клуб.



"Я принял решение не продолжать работу в качестве тренера "Реала". Это странный момент, но этой команде нужны изменения, чтобы продолжать побеждать, другая методология работы, и именно поэтому я принял это решение", - сказал он на специально созванной пресс-конференции в среду в Мадриде.



Президент "Реала" Флорентино Перес отметил, что для него это решение З.Зидана стало неожиданным, но его нужно принять и уважать.



З.Зидан стал главным тренером "Реала" в начале 2016 года. С мадридским клубом он выиграл три подряд Лиги чемпионов, в том числе ЛЧ сезона 2017-2018 годов в финале 26 мая в Киеве против "Ливерпуля". В 2017 году стал с "Реалом" чемпионом и обладателем Суперкубка Испании. В 2016 и 2017 году выиграл с клубом Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира ФИФА.

