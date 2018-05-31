Названы самые дорогие города мира

Названы самые дорогие города мира

Швейцарский финансовый холдинг UBS составил рейтинг самых дорогих городов мира. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Для анализа сотрудники компании собрали данные о 128 видах продуктов и услуг и подсчитали средние зарплаты 15 профессий. Специалистами были проанализированы и учтены местные особенности 77 городов (например, москвичи предпочитают чай и кофе, а в Тель-Авиве не употребляют свинину).

Таким образом, первое место занял город Цюрих (Швейцария), проживание в котором обойдется в среднем в 260 тысяч рублей в месяц. Вторым идет другой швейцарский город — Женева, который Цюрих обогнал даже по ценам на стрижки (на 20 процентов дороже) и электронные устройства (на 16 процентов дороже).

Также, в топ-10 вошли Осло, Копенгаген, Нью-Йорк, Токио, Милан, Лондон, Чикаго и Хельсинки. Санкт-Петербург занял 51-е место, обогнав Москву (54-я строчка).