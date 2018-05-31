В Минфине отрицают планы министра добровольно уйти в отставку

Информация о том, что министр финансов Александр Данилюк якобы подал заявление об отставке, не соответствует действительности, заявили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Минфина в четверг. В ведомстве напомнили позицию министра, что он намерен продолжать работать на своей должности и у него нет планов добровольно подавать в отставку.



Ранее в этот день несколько источников в правительстве сообщили агентству "Интерфакс-Украина", что якобы А.Данилюк попросил об отставке. По их словам, вопрос возможного увольнения главы Минфина обсуждался на заседании правительства 30 мая, и против смены министра высказалось всего несколько его коллег.



Как сообщалось, на заседании правительства 23 мая А.Данилюк безуспешно пытался добиться назначения своего советника Яны Бугримовой на должность заместителя министра по вопросам таможенной политики. После короткой перепалки с В.Гройсманом министру было отказано в его просьбе. В ходе обмена мнениями А.Данилюк даже допустил подготовку представления о его отставке.



В то же время в последовавшем затем интервью глава Минфина заявил, что "я не бегу с поля боя, а, наоборот, сосредотачиваю свои усилия на том, что мы должны сделать".



"Если будет решение (если кому-то что-то не нравится) снять меня с должности, то, пожалуйста, Верховная Рада всегда к этому открыта, я готов прийти и сказать, что мы сделали", – отметил А.Данилюк 24 мая.



Глава Минфина также обратился к послам G7 с письмом, чтобы избежать возможных манипуляций вокруг информации о его конфликте с главой правительства. Согласно документу, обнародованному "Экономической правдой" 31 мая, который был написан до поездки В.Гройсмана в Брюссель 25 мая и подлинность которого агентству "Интерфакс-Украина" подтвердили в Минфине, А.Данилюк предложил премьер-министру подать в парламент просьбу о его отставке с должности министра финансов. Он подчеркнул, что настаивает на праве формировать самостоятельно свою команду без согласования с премьером или президентом, который хотел назначения заместителем министра людей, лоббируемых депутатами Игорем Кононенко и Ниной Южаниной. Глава Минфина также обвинил премьера в блокировании реформы ГФС.

