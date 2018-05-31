Россия оказалась в тотальной изоляции - Порошенко

Российская Федерация в настоящее время оказалась в изоляции, заявляет президент Украины Петр Порошенко. "Россия, которая думала, что об украинских вопросах и о российской агрессии в Украине забудут, сегодня оказалась в тотальной изоляции, начинает нести ответственность, начиная от сбитого малазийского самолета, где привлекают ее к суду.



Уже мы завершаем процесс трибунала, завершая Стокгольмским арбитражем по Газпрому… Мы сегодняшний день выстроили систему защиты и обязали Россию и Газпром заплатить Украине $4 млрд 600 млн", - заявил П.Порошенко на церемонии открытия нового лечебного корпуса прикарпатского центра репродукции человека в четверг в Ивано-Франковске.



Глава государства напомнил, что украинский вопрос постоянно стоит в повестке дня на всех международных встречах.

