Украина получит безвиз еще с одной страной

В ближайшее время Украина получит безвизовый режим с Таиландом. Об этом во время рабочего визита в Ивано-Франковской области заявил Президент Украины Петр Порошенко, передает УНН.



"Хочешь в Латинскую Америку - пожалуйста, открыли вам безвиз. Хочешь в Катар, хочешь Кувейт .. и, куда угодно. В ближайшее время будет Таиланд", - сообщил П.Порошенко.



Как сообщал УНН, 16 мая Кабинет Министров одобрил постановления, которые утверждают соглашения между правительством Украины и правительством Катара, а также правительством Антигуа и Барбуды о взаимной отмене визовых требований.



Кроме того, Украина ведет переговоры со странами "белого Шенгена" относительно установления с ними безвизового режима.



Напомним, спрос на шенгенские визы среди украинском упал вдвое.



Безвизовые с ЕС для Украинской заработал с 11 июня 2017 года.

