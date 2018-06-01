Пентагон: США больше не фиксируют случаев применения химического оружия в Сирии

Соединенные Штаты больше не фиксируют случаев применения химического оружия сирийскими властями, однако тщательно следят за этим. Об этом сообщила в четверг на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь министерства обороны США Дана Уайт.



"Мы больше не видели никаких признаков этого. Мы продолжаем тщательно следить за ситуацией", - отметила она, отвечая на вопрос о том, зафиксировал ли Пентагон за последнее время случаи "производства или применения химоружия" Дамаском.



По версии Уайт, авиаудары Вашингтона и их союзников "поразили [сирийское] производство химоружия в сердце". "Мы считаем, что нанесли значительный ущерб их способности доставлять такое оружие", - утверждала пресс-секретарь.



14 апреля США, Великобритания и Франция без санкции Совета Безопасности ООН нанесли массированный удар по Сирии. Из 103 выпущенных ракет сирийские средства ПВО сбили 71, пострадали три мирных жителя.



Поводом для бомбардировки стал инцидент 7 апреля в сирийском городе Дума, где, по некоторым утверждениям, было применено химическое оружие. Эти сообщения распространил ряд НПО, в том числе "Белые каски", которую в Минобороны РФ назвали источником недостоверной информации. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование Думы, но не нашли там следов применения отравляющих веществ.

