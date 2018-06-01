Захарова считает, что в истории использования Бабченко СБУ его мог ждать другой финал

Журналист Бабченко, инсценировку смерти которого устроила Служба безопасности Украины (СБУ), вероятно, сам не понял, что с ним сделали и что у истории его разработки украинской спецслужбой могли быть и иные варианты исхода. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook.



"Судя по разыгранному телевизионному спектаклю, он даже не понял, что с ним сделали. Он искренне (скорее всего, даже очень) верил, что спасает себя и параллельно делает великое дело, ну, может быть, еще и потенциально прибыльное, - отметила она. - Думаю, именно в такой тональности его и разрабатывали спецслужбы, а потом взяли и грубо использовали в своих целях, превратив в настоящего и навсегда своего заложника".



Официальный представитель МИД РФ не исключила, что у истории разработки и использования Бабченко Службой безопасности Украины мог быть и другой исход. "Спасибо, что живой, как говорится. Кстати, думаю, были варианты, - добавила она. - И, на мой взгляд, массированная и столь долгожданная реакция западных НПО и международных организаций, потребовавших от Киева незамедлительного расследования, слава Богу, продлила его медицинскую страховку".



Однако, отметила Захарова, главное, что Бабченко остался жив. Она выразила непонимание того, что многие коллеги и знакомые журналиста решили отвернуться от него, когда узнали, что его смерть была инсценировкой. "Господа, примите и распишитесь: жизнь Бабченко важнее всего остального", - подчеркнула она.



Во вторник вечером полиция Киева сообщила, что Бабченко был застрелен в своем доме. Однако в среду в Службе безопасности Украины заявили, что на самом деле спецслужба провела операцию по предотвращению его убийства. На созванном в Киеве в среду брифинге глава ведомства Василий Грицак заявил, что журналист не пострадал, после чего сам Бабченко вышел к журналистам. Грицак обвинил в организации покушения российские спецслужбы и сказал, что в среду днем организатор готовившегося преступления был задержан.

