МИД Украины уволил консула в Гамбурге - нациста и антисемита

Министерство иностранных дел Украины уволило консула Украины в Гамбурге Василия Марущинца из-за его антисемитских заявлений. Об этом сообщает пресс-служба МИД.



Комиссия подтвердила, что Марушинец размещал на своей странице в Facebook публикации антисемитского характера.



По результатам проведенного дисципинарного производства, комиссия пришла к выводу, что действия Марущинца расцениваются как нарушение Присяги государственного служащего, правил этического поведения государственных служащих, действия, которые вредят авторитету государственной службы.



Комиссия считает действия Марущинца "несовместимыми с дипломатической деятельностью и принципами государственной службы" и предложила применить к нему дисциплинарное взыскание в виде увольнения с государственной службы.



Приказ об увольнении Марущинца с должности и дипломатической службы издан 30 мая.



"Копия дисциплинарного дела и результатов служебного расследования, действия которого могут содержать признаки уголовного преступления (разжигание межнациональной розни), будет передана для дальнейшей правовой оценки в правоохранительные органы, "- добавили в ведомстве.

