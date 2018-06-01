Наташа Королева готова судиться с Украиной в международном суде

Запрещенная на Украине российская певица Наташа Королева заявила о готовности обратиться в международный суд. Об этом сообщает "Комсомольская правда".



"Дело сейчас в последней инстанции - в Верховном суде Украины. Если проиграем, тогда пойдем в международный суд. Но я уверена, что выиграем: все, что инкриминируется - полная туфта. Взяли безвинного человека, осудили, не дают возможности приехать на могилы родных. Как я должна себя вести? Я буду до конца отстаивать свою правильную позицию", - рассказала певица.



Напомним, в октябре 2016 года СБУ запретила въезд на Украину Наташе Королевой в ответ на депутатское обращение Оксаны Корчинской.

