"Национальный корпус" обратился в Facebook в связи с удалением страницы

Партия "Национальный корпус" намерена оспорить удалением своего аккаунта в социальной сети Facebook и открыла резервную страницу в той же соцсети.



"Сегодня администрация Фейсбук удалила ряд постов на официальной странице партии в соцсети, отключив паблик. Мы очень возмущены таким решением и хотим его обжаловать", - сообщается на официальном сайте партии в четверг.



В партии отмечают, что 5 апреля 2018 года освещали на своей странице в соцсети торжественные события к 4-й годовщине создания официального подразделения в составе Национальной гвардии - полка особого назначения "Азов". "И именно фотографии из этого события привлекли Ваше внимание, что привело к удалению", - говорится в обращении, проиллюстрированном скрин-шотом 4-х фотографий, на которых изображены люди в камуфляжной форме с желтыми штандартами "Азова".



"Ваши претензии к удаленной публикации нами внимательно рассмотрены. Однако, мы считаем, что эти фотографии не могут нарушить правила использования страниц Фейсбук и ваши стандарты сообщества. На всех четырех фотографиях изображено официальное лого полка "Азов", который имеет все зарегистрированные права и всегда используется во время торжественных событий и любых других событий и заданий от Национальной гвардии Украины", - говорится в обращении.



В партии отмечают, что офис Facebook восточноевропейского региона находится в Москве, ежемесячно удаляются тысячи проукраинских публикаций, а пользователи блокируются. "Считаем такие действия модераторов заангажированными и шовинистическими, которые выглядят подыгрыванием в гибридной войне на стороне России против нашей страны", - заявляют в "Национальном корпусе".



"Призываем обратить внимание на эту ситуацию руководство социальной сети Facebook и ее владельца Марка Цукерберга… Мы настаиваем на восстановлении нашей страницы. Просим также указать ссылку на конкретный пункт правил использование страниц Фейсбук и стандартов сообщества, который мы якобы нарушили", - говорится в обращении партии.

