Лукашевич: Украина стремительно скатывается к тоталитаризму

Украина грубо зачищает информационное пространство, стремительно скатывается к тоталитаризму, заявил в четверг постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, комментируя ситуацию вокруг российских СМИ. "Киев пытается скрыть от граждан Украины и международного сообщества реальное положение дел. Активизировал пропаганду о мифической "российской агрессии".

Грубо зачищает информационное пространство. Украина стремительно скатывается к тоталитаризму", — сказал Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ.



Он отметил, что 18 мая целенаправленным огнем ВСУ накрыта съемочная группа ВГТРК вблизи населенного пункта Крутая Балка, в результате были ранены российский журналист Павел Выдрин и звукооператор Игорь Уклеин. Постпред также затронул ситуацию вокруг МИА "Россия сегодня" и РИА Новости Украина.



"Двадцать четвертого мая власти Украины на три года закрыли вещание российских информагентств "Россия сегодня" и РИА Новости Украина. Несмотря на осуждение этого дискриминационного акта представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, рядом ключевых правозащитных НПО и журналистских объединений, доступ к сайтам российских информагентств был блокирован. Суд в Херсоне отложил рассмотрение апелляции на арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Двадцать шестого мая погранслужба Украины не пустила в страну двух российских сотрудников СМИ", — сказал Лукашевич.



Дипломат призвал ОБСЕ и другие профильные международные организации оказать воздействие на украинские власти с целью пресечения проводимой ими беспрецедентной политики репрессий в отношении СМИ и подавления свободы слова.

