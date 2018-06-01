Появился трейлер первого комикса Netflix

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер своего первого комикса Орден магии. Несмотря на то, что сам комикс является бумажным, его ролик - анимированный. Видео было опубликовано на YouTube-канале сервиса.



Орден магии является первым продуктом Netflix в жанре комикса. Работал над ним создатель серии "Пипец" Марк Миллар.



Комикс рассказывает о пяти магических кланах, которые защищают мир от зла. Выпущен он будет в единственном тираже.



"Мы хотим вернуться к тем сумасшедшим, волнующим временам, когда первая печать реально что-то значила, и создать по-настоящему коллекционную (вещь)", - прокомментировал свою работу Миллар.







