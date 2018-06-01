26 дамских камео в клипе Maroon 5 на песню "Girls Like You"

Группа Maroon 5 опубликовала на своем канале в YouTube клип на совместную с Карди Би песню "Girls Like You" - ремейк композиции из прошлогоднего альбома группы под названием "Red Pill Blues".



В это новом видео огромное количество женских камео - самые неожиданные знаменитости мелькают рядом с солистом группы Адамом Левиным. Их список впечатляющий и суперэклектичный.



Из-за спины Адама являются и там же исчезают (в порядке появления) следующие прекрасные женщины:



кубино-американская певица Камила Кабельо,



стендап-комик и актриса Фиби Робинсон,



гимнастка Александра Райсман,



стендап-комик и актриса Сара Сильверман,



чудо-женщина - актриса и модель Галь Гадот,



канадский комик Лилли Сингх,



блогер и основательница издания MuslimGirl.com Амани Аль-Хатахтби,



актриса Трейс Лисетт,



актриса Тиффани Хэддиш,



активистка движения против миграционной политики США Энджи Ривера,



комик Франческа Рэмси



чудо-девочка - 14-летняя звезда сериала "Очень странные дела" Милли Бобби Браун,



телеведущая собственного шоу Эллен Дедженерес,



певица Дженнифер Лопес,



сноубордистка Хлоя Ким,



футболистка Алекс Морган,



певица Мэри Джей Блайдж,



опять Галь Гадот,



опять Милли Бобби Браун,



опять Франческа Рэмси,



американская актриса Бини Фелдштейн,



американская активистка Джеки Филдер,



опять Дженнифер Лопес,



автогонщица и актриса Даника Патрик,



политик, член Палаты представителей штата Миннесота Ильхан Омар,



опять Камила Кабельо,



актриса Элизабет Бэнкс,



американская модель Эшли Грэм,



опять Александра Райсман,



британская певица Рита Ора,



супруга Адама Левина намибийская модель Бехати Принслу завершает композицию, держа на руках их четырехмесячную дочь Джио Грейс.





