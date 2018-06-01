Мнимый больной. Послесловие к «водевилю»

Сегодня третий день после фейковой «смерти» Аркадия Бабченко. По христианским канонам в этот день душа расстается с телом и покойника хоронят. Скорбящие собрались на похороны, а попали на водевиль. Инсценировка покушений – обычная работа спецслужб, но целью таких операций всегда был обман заказчика преступления, а не обман всего мира. И теперь, если на самом деле грохнут кого-то из украинских журналистов, реакции не будет. Помните, у Льва Толстого рассказ о мальчике-лгуне, кричавшем «волки!»? Лучше бы наши «шутники» не детективные сериалы смотрели, а классику читали...



По Бабченко высказались все – от матерщинников в соцсетях до высокопоставленных должностных лиц из разных стран мира и международных организаций. Кто-то недоумевает, кто-то уже ничему не удивляется, “порохоботы” заученно хвалят, остальные чувствуют себя так, будто их выкупали в гигантском унитазе. В общем, эмоций предостаточно. Теперь попробуем рассмотреть происходящее без них. Тем более что тенденции просматриваются явно нездоровые, и не только в данном конкретном случае.



Итак, в последнее время наши старые и новые правоохранительные органы изрядно заигрались. Больше всех расшалилось НАБУ, которое театральности ради завело штат агентов, чья основная задача – провоцирование должностных лиц на совершение преступлений, главным образом связанных с коррупцией.



Никакого ноу-хау в этом нет. Когда Михо Саакашвили впервые стал президентом Грузии и проводил у себя реформу полиции, у него в МВД было создано специальное подразделение провокаторов, которое каталось по стране и склоняло полицейских брать взятки. Откупались от нарушения ПДД, от мелких правонарушений (задержали с “травкой”). Даже если «полициянт» не хотел, ему очень настойчиво предлагали, а потом арестовывали.



Я тогда спросила у наших милиционеров, почему мы не боремся с поборами ГАИ таким же способом. И мне ответили, что это уголовно наказуемо. Провокация взятки в соответствии со ст. 171 УК Украины предусматривает уголовную ответственность как за дачу взятки, так и за умышленное “создание должностным лицом обстановки и условий, вызывающих предложение или получение взятки в целях последующего изобличения давшего или получившего взятку”. Другими словами, за провокацию взятки, подстрекательство к ней тем или иным образом и т.д. наказывают так же, как и за “взятие взятки” (пардон, за тавтологию). В НАБУ это наверняка знают, но УК им не писан.



История с Бабченко и вовсе делает обществу прививку от любого доверия к власти. Сразу возникают вопросы относительно Амины Окуевой. Погибла ли она на самом деле от руки киллера или это тоже была чья-то спецоперация? Мертвой ее никто из посторонних лиц не видел. Похороны прошли поспешно и без публичной церемонии. Могила на удивление скромна для такой героини. Ну, вы сами понимаете...

Ладно, можно соврать своему народу, на то он и свой народ. Но зачем врать всему миру? Зачем устраивать спектакль международного масштаба? Почему нельзя было обойтись без соболезнований высокопоставленных и авторитетных мировых персон? Без цветов на месте “гибели”. Без демонстраций у посольства РФ?

Дурные примеры заразительны. В “подставы” основательно заигрались все остальные наши доблестные “органы”. Как тут не вспомнить штурм квартиры на Оболони в 2015 году, когда “Альфа” брала “явку” диверсионно-разведывательной группы ФСБ. Но оказалось, что убитым был “правосек” Олег Мужчиль по прозвищу “Лесник”. А его подруга, россиянка Настя Леонова, сбежавшая от кровавого режима Путина в АТО, оказалась в СИЗО. Кто там был агентом, кто двойным агентом, а кто провокатором, до сих пор непонятно.А чего стоит одна только спецоперация, когда “засланных казачков” отправили к Герою Украины Наде Савченко и спасителю пленных Владимиру Рубану. И разговорили их под скрытую запись на тему уничтожения Верховной Рады вместе со стеклянным куполом и депутатским корпусом в придачу. А потом еще один то ли агент, то ли подстрекатель – офицер с позывным “Кедр” попросил Рубана перевезти “славянский шкаф”, набитый оружием.Наверное, многие забыли еще одну историю: мнимое похищение одесского нардепа Алексея Гончаренко в прошлом году. Похищение имитировали, чтобы задержать заказчика – депутата Лиманского райсовета Одесской области, пенсионера Александра Кушнарева, у которого 2 мая 2014 года в одесском Доме профсоюзов погиб сын – Геннадий, известный в Одессе дизайнер. После инсценировки исчезновения Гончаренко деда Кушнарева арестовали, он больше полугода провел в СИЗО и был отправлен в Донецк во время большого обмена пленными 27 декабря 2017 года.Таких примеров можно привести еще несколько. Грань между добром и злом, правдой и вымыслом старательно размывалась. В конце концов, общество окончательно запутали и получили явную апатию к происходящему. Много сейчас людей озабочены голодовкой Сенцова? В тысячи раз меньше, чем когда-то страдали за Савченко. А почему? Нельзя быть уверенным, что, вернувшись домой, Сенцов не окажется еще одним “продуктом” ФСБ и тайным агентом Путина. Ну, как оказалась Савченко. Кто бы мог подумать...История с Бабченко и вовсе делает обществу прививку от любого доверия к власти. Сразу возникают вопросы относительно Амины Окуевой. Погибла ли она на самом деле от руки киллера или это тоже была чья-то спецоперация? Мертвой ее никто из посторонних лиц не видел. Похороны прошли поспешно и без публичной церемонии. Могила на удивление скромна для такой героини. Ну, вы сами понимаете...Мне приходится регулярно писать на тему криминальной хроники и общаться с людьми из силовых структур, поэтому могу уверенно сказать: подобные трюки – вещь для оперативников достаточно обыденная и законодательно отрегулированная.Если действовать по закону “Об оперативно-розыскной деятельности” и УПК, должно быть заведено оперативное дело. Осуществляться надзор со стороны прокуратуры. Все этапы документируются для суда. На все оперативные действия даются судебные или прокурорские санкции. Закон также допускает имитации только по тяжким или особо тяжким преступлениям. По другим видам преступлений этого делать нельзя.Но порой, чего греха таить, “заказчиков” специально подставляют: находят “киллера”, который оговаривает “богатого Буратино”, и тот бедняга вынужден откупаться от следствия. Другой распространенный вариант, когда киллер, получив аванс, как правило, скромный, идет к жертве и предлагает сообща пойти к знакомому следователю. И там сформулировать свой интерес. После чего не очень щедрый заказчик вынимает последнее, чтобы откупиться от всех участников процесса.Но это уже “гримасы” такой имитации. Примеров реального предотвращения преступлений больше. Из относительно свежих – имитация убийства адвоката Александра Погорелого (земельный спор в одесской Затоке). В начале этого года в Харькове теща заказала зятя – директора КП "Горэлектротранссервис" Владислава Васенко. В поисках киллера старая дура вышла на агента спецслужб и поставила ему задачу выдать убийство за естественную смерть. Ей сообщили, что зять умер от остановки сердца. Она пришла с деньгами на встречу и попалась.И все время имитация убийства с целью задержать настоящих преступников проходила без телекамер. Только потом СМИ приглашают лицезреть полную картинку – живого “убитого”, фотографии его в “макияже”, убийцу, заказчика и меченые деньги.Почему в этот раз устроили шоу вселенского масштаба? Думаю, кому-то показалось, что россиянин Бабченко – благодатный материал для такого рода спектакля. Оправдание типа – шум был нужен, чтобы заказчик поверил в происшедшее, выглядит нелепым.Ладно, можно соврать своему народу, на то он и свой народ. Но зачем врать всему миру? Зачем устраивать спектакль международного масштаба? Почему нельзя было обойтись без соболезнований высокопоставленных и авторитетных мировых персон? Без цветов на месте “гибели”. Без демонстраций у посольства РФ?Ком-то показалось, что не достаточно известить заказчика и задержать его при передаче денег (тем более что все разговоры, как теперь известно, фиксировались и записывались), надо было еще ставить в дурацкое положение ЕС, ОБСЕ, ООН, “Репортеров без границ” и т.д.А, может, это мы таким хитрым способом посылаем месседж немцам, чтобы они отказались от “Северного потока-2”, так как уже рассекреченный заказчик преступления – некто Борис Герман – оказался директором украинско-немецкого СП "Шмайсер" и к тому же известным волонтером для АТО. “Именно его оптика стоит на винтовках наших снайперов, именно он модернизирует и создает мощнейшие снайперские комплексы на базе существующего армейского вооружения", – написал адвокат Германа. Ну, что ж, волонтерам с немецкими корнями верить тоже нельзя, это все поняли давно. И вообще никому у нас нельзя верить. И нам теперь уже никто в мире не поверит. Украина – мнимый больной. Непонятно зачем...Мальчик стерег овец и, будто увидав волка, стал звать: «Помогите, волк! волк!». Мужики прибежали и видят: неправда. Так сделал он и два, и три раза. Но случилось – и вправду набежал волк. Мальчик стал кричать: «Сюда, сюда скорей, волк!». Мужики подумали, что опять по-всегдашнему обманывает, – не послушали его. Волк видит, бояться нечего: на просторе перерезал все стадо.Л.Н. Толстой Собр. соч. в 22 томах. Том 10