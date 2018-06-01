Кличко за монетизацию льгот на проезд в столице

Мэр Киева Виталий Кличко выступает за монетизацию льгот на проезд в общественном транспорте.



"Подходим к большой реформе, будет единый билет в городе Киев. Нам нужно систематизировать, каждый человек должен получать деньги за льготы и определять, как он будет эти деньги тратить", - сказал он журналистам в пятницу в Киеве.



Городской голова отметил, что на сегодняшний день треть людей не платит за проезд в общественном транспорте, в то время, когда транспортная отрасль является дотационной почти на 2 млрд грн.



"Мы не хотим платить, но хотим пользоваться новыми автобусами, троллейбусами, новыми станциями метро", - добавил В.Кличко.

