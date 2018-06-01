САП и НАБУ завершили расследование по делу Труханова

Антикоррупционные органы завершили расследование в отношении мэра Одессы Геннадия Труханова и чиновников горсовета, которых подозревают в хищении средств городского бюджета.



Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в Facebook в пятницу, 1 июня.



В частности, прокуроры пришли к выводу о достаточности собранных доказательств, чтобы составить обвинительный акт в отношении Труханова, одесских чиновников и других лиц, которые подозреваются в хищении средств городского бюджета в особо крупных размерах при покупке по завышенной цене помещений бывшего завода Краян.



По данным следствия, стоимость цена здания, которая была указана в отчете об оценке, заказанном руководителем ООО Девелопмент Элит как продавцом, и методика проведения оценки была поставлена ​​под сомнение одним из департаментов Одесского горсовета, в связи с чем проект решения о приобретении помещения по цене 185 млн гривен был завизирован "с замечаниями", изложенными отдельным документом.



Отмечается, что указанное здание менее чем за два месяца до принятия решения Одесским городским советом о его покупке за 185 млн гривен было приобретено другой фирмой за 4 млн гривен и внесено в уставный капитал ООО Девелопмент Элит. Однако, несмотря на это, Труханов и его заместитель на согласительном совете и на внеочередной сессии горсовета сообщили депутатам заведомо ложную информацию о принятии по результатам будущего голосования решения на дачу согласия на покупку помещения, а не о его покупке по конкретной цене.



Кроме того, они предоставили ложные данные о готовности помещения к использованию и наличии ремонта, о создании в предложенном помещении центра предоставления социальных услуг. Также необходимость покупки была обоснована якобы реализацией проекта Европейская мэрия, которого в действительности не существовало.



В итоге помещение купили за 185 млн гривен – более чемв два раза высокой цене, установленной в ходе расследования, однако эти средства были арестованы по ходатайству антикоррупционных органов.



"По поручению прокурора детективы Национального антикоррупционного бюро Украины 31 мая восьми подозреваемым и их защитникам открыли материалы досудебного расследования для ознакомления", – говорится в сообщении САП.

