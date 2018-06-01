В КГГА обещают решить проблему горячего водоснабжения в столице

Проблема с регулярным горячим водоснабжением в Киеве будет решена в ближайшее время. Такое заявление в эфире "112 Украина" сделал первый замглавы столичной администрации Николай Поворозник.



По его словам, для решения проблемы привлекли даже правительство.



"Я надеюсь, мы в ближайшее время уладим эту историю, мы разделим два соглашения, которые должно подписать "Киевтеплоэнерго" с "Нафтогазом", одно - это подача газа и предоставление услуги, чтобы услуга была непрерывной; второе – это признание этих долгов и структура этих долгов", - пояснил чиновник.



Напомним, в Киеве с конца апреля и до 1 июня отключили горячую воду в большинстве районов из-за проведения гидравлических испытаний и перезаключения договоров на поставки газа.

