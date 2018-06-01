Луценко рассказал о ходе расследования дела об убийстве Павла Шеремета

Расследование по делу убийства журналиста Павла Шеремета не продвинулось ни по одной из версий. Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.



"Это правда, нас есть за что критиковать, я это искренне признаю. По нескольким резонансным заказным убийствам я, к сожалению, не могу вам дать результат, хотя бы промежуточный. Павел Шеремет, известный журналист и друг многих здесь присутствующих, к сожалению, следствие не имеет серьезного продвижения ни по одной из версий, которые сейчас тщательно отрабатываются", - сказал Луценко, отвечая на вопросы в ночном эфире телеканала "1+1".



Российский, белорусский и украинский тележурналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в Киеве. В машине, в которой он ехал на утренний эфир на радио "Вести", сработало взрывное устройство. Ключевая версия преступления - убийство из-за профессиональной деятельности. 21 сентября 2017 года полиция засекретила все решения судов по делу об убийстве Шеремета.

