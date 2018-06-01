Комитет защиты журналистов требует Порошенко объяснить мотивы инсценировки с Бабченко

Комитет защиты журналистов (КЗЖ) (международная неправительственная организация со штаб-квартирой в Нью-Йорке) обратился лично к президенту Украины Петру Порошенко с требованием объяснить мотивы инсценировки "убийства" российского журналиста Аркадия Бабченко.

"Господин президент, вы заявили, что были в полной мере информированы об операции под руководством Службы безопасности Украины (СБУ) и поздравили спецслужбу с ее успехом. Мы считаем, что вы можете наилучшим образом знать много важных вопросов", - говорится в письме на имя главы государства, размещенном на сайте организации.



В частности, комитет просит ответить на вопросы: насколько неизбежной и заслуживающей доверия была угроза жизни Бабченко; какие у СБУ есть доказательства того, что российская служба безопасности организовала предполагаемый заговор; какие доказательства имеет Украина против предполагаемого организатора и предполагаемого убийцы и т. д. - всего девять вопросов.



"Мы также призываем вас, господин президент, - говорится в письме, - обеспечить, чтобы любое судебное заседание по предполагаемому организатору покушения на убийство Бабченко было открыто для общественности. Ради доверия к обвинению и украинскому правительству в целом важно, чтобы весь процесс был максимально открытым и прозрачным ", - подчеркивают в КЗЖ.

