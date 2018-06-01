Странные нескладухи: когда денег нет не для всех...

Это страшное противоречие – между нищетой и стремлением разбогатеть. Жизнь каждый раз показывает, как страшно быть бедным и во что превращаются люди, стремящиеся стать богатыми любой ценой. Нищие редко бывают гордыми, потому что только российский драматург Александр Островский утверждал, что «бедность – не порок». Более прагматичные люди возражали ему: да, не порок, а мать всех пороков, ибо тяга к богатству подтачивает мораль, делает совесть сговорчивой, а нравственные нормы эластичными. И у человека, и у – это, пожалуй, самое страшное – общества.



Особенно когда причиной нищеты является само государство и его политика. Возьмем последнее «дело» – расчудесное «воскрешение Аркаши Бабченко». В силу того, что я полностью согласен с председателем Национального совета Словакии (спикером) Андреем Данко, назвавшим ситуацию с псевдопокушением на российского эрзац-журналиста в Украине якобы для ее же, Украины, блага «недостойной, нелепой, гнусной и циничной», не хотел даже упоминать об этом – надоело и воняет. Но выяснилось, что и тут замешаны деньги. И даже не вознаграждение «киллеру», которое сначала было названо, как 40 тысяч «зелени», а потом чудесным образом (уж не на откаты ли?) сократилось до 30 «кусков» – это их живодерское дело, как распоряжаться «гробовыми» для негодяя. Дело в другом: арестованный на 60 дней якобы организатор покушения и оружейный торговец, продававший украинцам оружие в розницу к праздникам, рассказал, что в ходе подготовки «аттентата» они «вскрыли много интересных фактов, например, партия «Розумна сила» финансируется этим личным фондом Путина». И что «русские очень много денег и сил тратят на то, чтобы забрать Украину». И дело же, как вы понимаете, не только в том, что у русских много денег, а и в том, что среди украинцев слишком много готовых эти деньги взять и предать Родину. «Нэньку», как говорят расово правильные носители вышиванок, под которыми и ныкают презренные путинские нефтедоллары из «Мордора».



Но я не об этом. Я о разнице между нищими и богатыми, и о том, как это унизительно выглядеть уродами-нищебродами. Буквально за пару дней до стрельбы томатным соком в спину журналисту появилось удивительное сообщение о двух смертях. Гражданка США российского происхождения некто Галина Шуткова прибыла из-за океана в московскую клинику пластической хирургии, чтобы увеличить, извините, себе задницу и изменить форму носа. Поскольку в Москве эта и многие другие процедуры, обеспечивающие неземную красоту, стоят дешевле, Галина решила уже «покрасиветь» кардинально. Ну, чтобы два раза не ездить. Хирурги согласились переместить жировые отложения из предплечий, бедер и передней брюшной стенки в область ягодиц и приступили к делу, чтобы по желанию клиентки закончить все в один день.



«Русские очень много денег и сил тратят на то, чтобы забрать Украину». И дело же, как вы понимаете, не только в том, что у русских много денег, а и в том, что среди украинцев слишком много готовых эти деньги взять и предать Родину. «Нэньку», как говорят расово правильные носители вышиванок, под которыми и ныкают презренные путинские нефтедоллары из «Мордора»

Деньги, может быть, и есть. Но за них действительно борются в Минздраве. Однако не за то, чтобы эффективно и ускоренно потратить и обезопасить граждан от смертей. Нет, за то, чтобы ПРАВИЛЬНО (выделено мною. – Авт.) использовать. То есть оправить не прежним, а новым поставщикам сыворотки. Не российским, как было прежде, или отечественным, которых не должно быть, а американским

Постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин рассказал в интервью интернет-ресурсу «Обозреватель», что нужно думать не о том, как взорвать построенный мост, а как разобраться с теми украинскими фирмами, которые участвовали в его строительстве. Несмотря на войну с Россией. «К нам неоднократно поступали обращения о том, что украинские компании предоставляли рабочую силу и технику для строительства моста

Результат – геморрагический шок, нарушение свертываемости крови, полиорганная недостаточность и смерть через три дня после «торжества красоты». Руководство московской клиники немедленно связалось с родственниками погибшей и пообещало оказать им... материальную помощь.И в это же время в Польше умер 23-летний Владислав Минич. Спортсмен из Херсонской области, чемпион Украины и бронзовый призер финала Кубка мира по мас-рестлингу, который поехал по безвизу в соседнюю страну. Но не братиславской «кавы» испить, а пытаясь заработать денег на «братских» и совершенно евроинтеграционных строительных работах. Но хорошо тренированное сердце и не выдержало такого «счастья». И семья столкнулась с тем, как доставить тело родственника домой – в Польше это стоит очень дорого, 70 тысяч гривен. И чтобы упокоиться в родной земле, собирать деньги помогали и помогли друзья Владислава, а также Федерация мас-рестлинга...Чувствуете эту страшную разницу: в России клиника САМА предлагает заплатить за непредвиденную смерть клиентки, а украинца НЕ МОГУТ доставить домой мертвого даже семья и родственники, потому что у них в Украине денег нет? Даже на это. И всем плевать. И Польше, которой заробитчанин и на фиг не нужен – понаедут следующие в избытке. И Украине, которая «его туда не посылала»...А ведь в Украине есть чем заниматься, Ну, хотя бы тем, что выискивать средства и вкладывать их в то, что позволяет жить людям безопасно для жизни и комфортно. Вот о жизни и комфорте и поговорим. В Украине уже несколько месяцев свирепствует корь. От нее уже массово умирают люди, и взрослые и дети. А теперь вот в Киеве на днях женщина умерла и от ботулизма, а по всей стране зафиксированы новые случаи заболевания этой болезнью. Почему? А типа денег нет. Оказалось, что совести нет. И ответственности за отсутствие этой совести, что вызвано стремлением к личной наживе. «У нас в Украине сыворотки от ботулизма нет, она не сертифицирована. Департамент здравоохранения Украины не закупает эту сыворотку – это квота Минздрава. Департамент не смог бы ее приобрести, даже если бы хотел, поскольку она не является сертифицированной», – рассказала общественности советник директора Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская.И с корью та же ситуация. Деньги, может быть, и есть. Но за них действительно борются в Минздраве. Однако не за то, чтобы эффективно и ускоренно потратить и обезопасить граждан от смертей. Нет, за то, чтобы ПРАВИЛЬНО (выделено мною. – Авт.) использовать. То есть оправить не прежним, а новым поставщикам сыворотки. Не российским, как было прежде, или отечественным, которых не должно быть, а американским, которые должны зайти в Украину и «убить» отечественную фармацевтику. А также под благовидным предлогом вытолкать конкурентов. Таким предлогом и есть патриотизм, необходимость отражать «гибридную агрессию России». А значит, ни копейки врагу, а все доллары – США, стратегическому партнеру. По словам чиновницы Вишневской, ранее сыворотку закупали в Москве, однако пока альтернативы в Минздраве не придумали. Но придумают, для чего там и поставлена следить за потоками Ульяна Супрун. А люди умирают от кори уже сотнями. А столбняк, туберкулез, онкология или сердечнососудистые болячки? И ботулизм на очереди...Или такой пример. Одна из крупнейших теплоэлектроцентралей Украины – Харьковская ТЭЦ-5 – остановила работу и не поставляет тепло в Харьков и в поселки городского типа Солоницевка и Песочин. Как сообщили в ее пресс-службе, из-за отсутствия газа: «Мы не выдаем теплоноситель, так как генерации на станции – ноль». И в то же время уже известно, что 21 мая НАК «Нафтогаз Украины» заявил о повышении цены на газ в июне для промышленных потребителей страны и на 60-70% в июле для рядовых украинцев. Куда пойдут эти деньги? Сколько еще можно выворачивать кошельки сограждан, чтобы они там, в «Нафтогазе», «наелись»? Но не только это стало известно. После завершения отопительного сезона Украина, оказывается, увеличила запасы природного газа в своих подземных хранилищах (ПХГ) на 1 млрд. 921,37 млн. куб. м. И при сохранении существующих объемов импорта и текущей внутренней добычи в июнь страна войдет с запасами в хранилищах около 9,5-9,6 млрд. куб. м.О чем это говорит? Только о том, что газ в Украине есть. Но не для людей, а для тех, кто на нем «сидит». То есть распоряжается себе во благо. Продает за «бугор» или толкает по завышенным ценам нуждающимся предприятиям. А на людей – плевать. Кто этот «добряк» с ненасытной мошной? «Укртрансгаз», 100% которого принадлежит НАК «Нафтогаз Украины» и который эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд. куб. м. А с кем он делится? С кем надо, с теми и делится – с теми, кто не заставляет его служить людям, а только обслуживать свою мошну...И точно такая же «война с Россией», которую Украина регулярно «побеждает». Воюет, но при этом наживается на торговле с врагом. Государственная фискальная служба (ГФС) Украины, как известно, не так давно сообщила, что в 2017 году Украина закупила российского угля на 1,6 млрд. долл., что на 56,6% (1,55 млрд. долл.) больше, чем год назад. И экспорт украинского угля преимущественно осуществлялся в Россию – на 57,475 млн. долл. (54,48). Это и есть тот загадочный «Роттердам плюс»: уголь сначала вывозим в Россию, а оттуда покупаем как голландский, с наценочкой, которая потом и дерибанится между «нужными людьми». А кто эти «нужные»? Догадайтесь сами...Да и вообще, утверждает Госстат Украины, страна за январь-октябрь 2017 года увеличила экспорт товаров в Россию на 20,9% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 3,263 млрд. долл. И импорт товаров за отчетный период вырос на 36,5% – до 5,521 млрд. долл., что выводит на суммарное увеличение двусторонней торговли товарами в 26,5%, и составляет 8,78 млрд. долл. Страшные цифры, если учесть, что в это время в Донбассе гибнут и мирные люди в самопровозглашенных республиках, и украинские военные, которых послали в шахтерский край «делать ООС».Удивительные вещи происходят и с главным объектом ненависти украинских патриотов за последние дни – Керченским мостом межу Крымом и Кубанью, который построил лично Путин, чтобы украинским патриотам плохо спалось. Постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин рассказал в интервью интернет-ресурсу «Обозреватель», что нужно думать не о том, как взорвать построенный мост, а как разобраться с теми украинскими фирмами, которые участвовали в его строительстве. Несмотря на войну с Россией. «К нам неоднократно поступали обращения о том, что украинские компании предоставляли рабочую силу и технику для строительства моста....Если взять в целом, то российского в этом мосте, наверное, только краска. Хотя я и в этом не уверен. Мы должны преследовать всех, кто принимал активное участие в этом строительстве», – грустно констатировал «постпред».И кто эти «зрадныки»? Кому принадлежат «продажные фирмы»? А кто же вам скажет правду? Это же коммерческая тайна, прикрытая еще и тенью самых высоких властных кресел в Украине. Кому война, кому мать родна. А кому и ботулизм в печень, потому что денег нет...И ведь это только так, маленькие фрагменты гигантской и уродливой мозаики украинской продажности и равнодушия к проблемам Украины и украинцев, ставшие достоянием гласности в последние недели. Если задаться целью и попытаться выяснить все и всех, то точно прав российский поэт-исполнитель Владимир Высоцкий, утверждавший, что «если правда оно ну хотя бы на треть, остается одно: только лечь помереть». Потому как все равно то ли голод, то ли холод, то ли болезни, на что денег нет, доконают......И, может быть, именно на это – на то, что с бедами Украины надо разбираться еще и в самой Украине – намекал президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, когда недавно призвал своего украинского визави и в его лице всех украинцев не критиковать Берлин за участие в строительстве газопровода «Северный поток-2». «...Германия предпринимает усилия для обеспечения транзита через Украину. Для этого идут переговоры на разных уровнях. ...Самая большая обеспокоенность со стороны Украины, что она перестанет быть транзитером в будущем, я думаю, что это безосновательные переживания», – мягко увещевал немецкий президент украинскую сторону. Точно так же вряд ли действенны или спасительны для «маленьких украинцев» угрозы повысить плату за транзит российского газа по Украине в Европу уже в текущем году. Даже если все удастся, деньги все равно пойдут не на украинцев......И я просто представляю, как спикер парламента Андрей из Словакии выполняет свое обещание и рассказывает своему тезке из Украины Андрею Парубию про свой «резкий протест»: «Если в этом шоу участвует государственный орган, то я считаю это недостойным». А Парубий ничего не может сказать в ответ и только что-то перекачивает во рту, окаменев от зависти: это же сколько можно было бы поиметь на «воскрешении Бабченко», если бы он смог лично участвовать в мочилове! И только одно может утешить «бедного Андрея»: главковерх и гарант нации не только его не позвал на «праздник», но еще и премьера Вову Гройсмана или главу МИД Павла Климкина идиотами выставил, сыграв их эмоциями втемную. И без денег...