Правительству Испании вынесен вотум недоверия

Конгресс депутатов Испании в пятницу вынес вотум недоверия правительству премьер-министра Мариано Рахоя. Об этом сообщает Интерфакс в пятницу, 1 июня.



Недоверие кабинету Рахоя выразили 180 парламентариев, 169 проголосовали против, один депутат воздержался. Таким образом возможность сформировать новое правительство Испании будет у социалиста Педро Санчеса.



Рахой, выступая в парламенте в преддверие голосования, фактически признал поражение.



"Председателем будет Санчес (Педро Санчес, лидер социалистов). Будучи демократом, я приму решение этого парламента. Для меня было честью председательствовать в правительстве и оставить Испанию лучше той, которую я принял. Пусть меня простят те, кто чувствует себя обиженными. Спасибо всем", – сказал он.



На прошлой неделе испанский суд в рамках антикоррупционного "дела Гюртель" признал десятки лиц, связанных с Народной партией Рахоя, виновными в мошенничестве, уклонении от уплаты налогов и отмывании денежных средств. Суд также обязал Народную партию выплатить штраф в размере 245 тысяч евро. Именно после этого социалисты направили в Конгресс депутатов предложение о вынесении вотума недоверия премьер-министру.



Сам Рахой накануне заявил, что возможное выражение вотума недоверия связано не с "делом Гюртель", а с амбициями самого Санчеса.



"Оправдание всему этому не решение суда, вы сами не чемпионы по добросовестности... Все это говорит только об амбициях господина Санчеса", – заявил Рахой.



Расследование коррупционного скандала, ставшего известным, как "дело Гюртель", началось порядка десяти лет назад. Речь идет о расследовании фактов коррупции бывших функционеров Народной партии, которые, занимая важные посты в мэриях, заключали контракты с фирмами в обмен на "откаты".



Главный фигурант дела – предприниматель Франсиско Корреа, расследование получило название по его имени (по-испански correa – ремень, Gurtel – ремень по-немецки). Верховный суд Испании 24 мая 2018 года в рамках дела приговорил Корреа к 51 году тюрьмы.

