Apple будет бороться с digital-зависимостью - СМИ

Apple работает над инициативой Digital Health, чтобы пользователи iPhone, Mac, Apple Watch, Apple TV контролировать время, проведенное ими за своими устройствами. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами американской IT-компании.



В частности, сообщается, что новый инструмент будет включен в следующую версию ОС - iOS 12, которую планируют презентовать на следующей неделе. Инженеры представят свою новую разработку, позволяющую пользователям бороться с привязанностью к устройствам и зависимостью от них.



Речь идет о наборе инструментов, объединенных названием Digital Health, которые позволят пользователям Apple контролировать время, проведенное ими за своими устройствами и отдельными приложениями.



Новую возможность iOS можно будет найти в настройках. Презентация новой операционной системы должна состояться на Всемирной конференции разработчиков Apple в Сан-Хосе 4 июня. Пользователи смогут загрузить iOS 12 на свои устройства в сентябре.

