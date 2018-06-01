Главред "РИА Новости Украина" заявил о выходе из украинского гражданства

Главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вишинский заявляет о выходе из украинского гражданства и обратился к президенту РФ Владимиру Путину за помощью в освобождении.



"Я решаю обратиться к президенту Украины Петру Алексеевичу Порошенко, которого я знаю лично и с которым в свое время мы сделали несколько добрых дел, я обращаюсь к нему с заявлением о выходе из гражданства Украины, и прошу передать это заявление в администрацию президента", - сказал К.Вышинский в пятницу в ходе заседания Апелляционного суда Херсонской области по обжалованию избрания ему меры пресечения.



Он подчеркнул, что теперь считает себя исключительно гражданином РФ. "И обращаюсь к президенту Владимиру Владимировичу Путину с просьбой принять все необходимые меры для моего скорейшего освобождения, а также для предоставления мне правовой защиты со стороны консульства и посольства", - заявил К.Вышинский.



Главред "РИА Новости Украина" считает, что уголовное дело в отношении него нужно Службе безопасности Украины для обмена заложников. "Я считаю, что это огромная спецоперация СБУ, чтобы получить предмет для обмена. Если вы этого хотели, то вы это получили. Оставьте в покое людей, с которыми я работал", - сказал он.



К.Вышинский также считает бессмысленным обжалование меры пресечения. "Я понимаю, что оспаривать уже бессмысленно. Приговор уже готов и под него просто подгоняются те факты, которые следствие будет искать в моей работе", - сказал он.



Он также отметил, что не жалеет о том, что делал,



"Я понимаю, что в этой ситуации очень сложно бороться. Увы, у меня не было другого выхода, чтобы облегчить участь моих близких, друзей и знакомых которые подвергаются достаточно серьезному давлению, кроме того, что сделал, заявив о выходе из украинского гражданства", - сказал К.Вышинский.



Как сообщалось, 15 мая сотрудники СБУ совместно с прокуратурой АР Крым провели следственные действия (обыски) в офисе "РИА Новости Украина" в Киеве. В ходе расследования получены доказательства того, что информация, размещенная на интернет-ресурсе "РИА Новости Украина", содержит призывы, направленные в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, государственной и информационной безопасности.



В тот же день правоохранители задержали в Киеве К.Вышинского и объявили ему о подозрении в уголовном производстве, открытом по ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. 16 мая его привезли в Херсон для избрания меры пресечения. 17 мая Херсонский горсуд избрал К.Вышинскому меру пресечения в виде ареста до 13 июля. 21 мая защита подала в Апелляционный суд Херсонской области апелляционную жалобу на арест К.Вышинского.



Статья 111 Уголовного кодекса Украины (госизмена), которая вменяется К.Вышинскому, альтернативы содержанию под стражей как меры пресечения не предусматривает.

