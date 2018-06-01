Половина украинцев считают борьбу с коррупцией "полностью провальной"

Половина украинцев считает полностью провальной борьбу с коррупцией в стране и не видит ни одной инстанции, которая бы активно боролась с этим явлением, о чем свидетельствуют результаты общенационального опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.



Презентуя результаты опроса в пятницу на пресс-конференции в Киеве, директор Фонда "Деминициативы" Ирина Бекешкина сообщила, что абсолютное большинство опрошенного населения (83%) считает борьбу с коррупцией в Украине неуспешной, при этом 50% респондентов назвали эту борьбу "полностью провальной".



Согласно опросу, значительная часть населения (48%) не видит ни одной инстанции, которая бы активно боролась с коррупцией в Украине. Остальное же население к активным борцам с коррупцией относит СМИ и журналистов (26%), антикоррупционные общественные организации (18%), далее идут Национальное антикоррупционное бюро Украины (11%) и население (10,5%).



И.Бекешкина подчеркнула, что ни один из органов, который должен бороться с коррупцией, не получил позитивной оценки украинцев относительно эффективности своей работы. Эти цифры незначительные, но больше всего позитивных оценок получило НАБУ – 15%. Эффективность СБУ оценили 13% опрошенных, Нацполиции – 10% и Генпрокуратуры – 9%.



"О чем это свидетельствует… пока не будет приговоров, люди не будут видеть эффективность борьбы с коррупцией", - подчеркнула она.



Исследование также показало, что среди факторов, которые, по мнению граждан, наиболее мешают НАБУ хорошо выполнять свою работу, - в первую очередь отсутствие у власти политической воли бороться с коррупцией. Такую позицию высказали 44% респондентов. 33% опрошенных среди факторов, которые мешают бороться с коррупцией, указали недостатки законодательства, 21% - сопротивление других правоохранительных органов.



Что касается формирования Антикоррупционного суда в Украине, то граждане больше готовы доверять представителям антикоррупционных общественных организаций в этом вопросе (47%) и экспертам из западных стран (38%).



На вопрос "Что лично украинцы готовы сделать для того, чтобы бороться с коррупцией" абсолютное большинство респондентов (73%) указали, что откажутся от дачи взяток.



В вопросе оценки хода судебной реформы в Украине абсолютное большинство граждан (73%) считают его неуспешным, причем 43% считают, что ход судебной реформы целиком провальный.



Опрос проводился с 19 по 25 мая 2018 года во всех регионах Украины за исключением АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2019 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

