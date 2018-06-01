Порошенко приказал ввести экзамен по языку для получения гражданства Украины

Государственная программа на 2018-2028 годы о функционировании украинского языка как государственного во всех сферах жизни должна предусматривать введение сертификационного экзамена по украинскому языку для лиц, подающих ходатайства о принятии в гражданство Украины. Это определено в указе президента Украины №156 "О неотложных мерах по укреплению государственного статуса украинского языка и содействию созданию единого культурного пространства Украины", обнародованном на сайте главы Украинского государства в пятницу.



С целью обеспечения соблюдения конституционных гарантий по всестороннему развитию и функционированию украинского языка как государственного во всех сферах общественной жизни и на всей территории Украины, президент постановил признать необходимым принятие неотложных мер по укреплению государственного статуса украинского языка и создание единого культурного пространства Украины.



Согласно указу, Кабинет министров Украины в течение месяца должен создать на постоянной основе экспертную группу для комплексного анализа современной языково-культурной ситуации в Украине, разработке критериев оценки эффективности государственной языковой политики.



С учетом предложений этой группы Кабмин должен разработать в двухмесячный срок и утвердить государственную целевую программу на 2018-2028 годы, направленную на обеспечение всестороннего развития и функционирования украинского языка как государственного во всех сферах общественной жизни, укрепление государственного статуса украинского языка, выработку действенных механизмов его защиты и развития.



Десятилетняя государственная программа будет, в частности, предусматривать такие мероприятия, как "улучшение качества преподавания государственного языка в учебных заведениях, содействие изучению украинского языка иностранцами, разработке дистанционных и онлайн-курсов по изучению украинского языка, введение в установленном порядке сертификационного экзамена по украинскому языку для лиц, подающих ходатайства о принятии в гражданство Украины".



Президент также предлагает учесть в программе механизмы по укреплению государственного статуса украинского языка, выработки действенных механизмов ее защиты и развития, обеспечение соблюдения должностными и служебными лицами органов государственной власти и органов местного самоуправления требований закона об обязательности использования государственного языка при исполнении своих должностных обязанностей, недопущению дискриминации украинского языка, развития национальной словарной базы и обеспечение свободного доступа к ней пользователей, обеспечения поддержки и популяризации украинского языка за рубежом.



Как сообщалось, П.Порошенко подписал указ "О неотложных мерах по укреплению государственного статуса украинского языка и содействии созданию единого культурного пространства Украины" 31 мая во время рабочей поездки в Ивано-Франковскую область.

