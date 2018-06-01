Над первым киевским пляжем подняли голубой флаг

В пятницу, 1 мая, был официально открыт "Детский" пляж в Гидропарке. Об этом в своем фейсбуке сообщил советник мэра Киева, нардеп Дмитрий Белоцерковец.



"Уже второй год подряд этот пляж получает престижную международную экологическую награду "Голубой Флаг". Это означает высокие стандарты ведения пляжного хозяйства Киева по таким критериям, как экологичность, безопасность, образование и современный клининг", - написал он.



По словам нардепа, проверки пляжей проходят ежегодно. "Это первый пляж, над которым подняли флаг в 2018 году. Всего в этом году "Голубой Флаг" планируется поднять над 7 пляжами столицы. В 2017 голубой флаг получили три пляжа Киева. В Украине такую ​​награду имеют 15 пляжей, но с пресной водой - только в Киеве. Так же напомню, что в этом году в Киеве будет открыто 13 пляжей", - добавил он. Белоцерковец также отметил, что идею соблюдать стандарты "Голубого Флага" вынашивали с 2016 года и уже в 2017-м смогли показать первый результат на трех столичных пляжах.

