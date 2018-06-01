В политическую борьбу между Порошенко и «Народным фронтом» включилась тяжелая артиллерия, - блогер

Решение суда, назначившего экспертизу для спикера Андрея Парубия, следует рассматривать в контексте политической борьбы между Администрацией президента и партией «Народный фронт». Такое мнение выразил в своем блоге Евгений Василевский.



По мнению Василевского, решение Национальной полиции начать уголовное производство на основании «информации депутата Онищенко» «означает, что «Народный фронт» подключился к информационной атаке на президента».



Блогер отмечает, что спустя несколько дней со стороны АП не наблюдалось никаких ответных действий на атаку «Народного фронта», но затем в дело вступила тяжелая политическая артиллерия в лице Виктора Медведчука.



Василевский предлагает обратить внимание на цепь совпадений в истории с решением Печерского суда о психолого-лингвистической экспертизе спикера Парубия. «Притом, что в политике, как мы понимаем, просто так совпадения не происходят», - подчеркнул блогер.



Евгений Василевский поясняет, что согласно решению суда эксперты НАН Украины должны дать вывод о психической адекватности главы парламента, в том числе, ответив на вопрос, способен ли он понимать, что говорит и делает.



«Итак, совпадение №1 - это решение Печерского районного суда Киева, назначившего по ходатайству Виктора Медведчука психолого-лингвистическую экспертизу … для спикера Верховной Рады Андрея Парубия», - пишет блогер.



«Второе совпадение заключается в том, что именно оппозиционный политик имеет опыт проведения «принудительной ротации» спикеров ВР, что называется, «потерявших берега» и остатки адекватности», - акцентирует внимание Евгений Василевский.



«Именно он смог разрешить политический кризис 1999-2000 гг., когда Верховная Рада была парализована и не могла принимать законы. Александр Ткаченко развалил левое большинство, которое избрало его руководителем Верховной Рады, поэтому парламент не работал. Именно Медведчук разработал и реализовал операцию по увольнению Ткаченко, обосновав ее юридически. 21 января 2000 года новое большинство в составе 239 депутатов проголосовало за увольнение Александра Ткаченко и избрали новое руководство Верховной Рады», - напоминает блогер.



«Наконец, еще одно совпадение заключается в том, что это не первый иск против Парубия. Например, в ноябре 2016 года Медведчук выиграл суд против спикера ВР. Тогда суд удовлетворил его иск о защите чести и достоинства и обязал Парубия провести брифинг, чтобы публично опровергнуть свои неправдивые обвинения в адрес оппозиционного политика, которые он озвучил в бытность секретарем СНБО в 2014 году. Итак, возможность проверить Парубия на адекватность была еще полтора года назад, но почему-то только сейчас оппозиционер потребовал назначить психолого-лингвистическую экспертизу председателя ВР», - подчеркивает блогер.



По мнению Василевского, вырисовывается юридическая схема - если экспертиза признает Парубия недееспособным, есть вероятность, что его лишат мандата депутата, а затем и кресла председателя ВР.



«А признание депутата недееспособным подпадает под действие статьи 81 Конституции Украины и служит одним из оснований для прекращения полномочий народного депутата. Соответственно, человек, не имеющий мандата депутата, не имеет права занимать пост председателя Верховной Рады. В конечном итоге, вырисовывается юридическая схема, четко соответствующая Конституции, осталось только дать делу ход», - анализирует блогер юридическую сторону дела.



«Еще один красноречивый момент - судя по тексту решения, юрист, представляющий интересы Верховной Рады, сам предложил назначить лингвистическую экспертизу спикера А. Парубия. Удивительно? На самом деле, не так уж и удивительно, если знать, что спикер Парубий утомил своим поведением сотрудников аппарата ВР и они обратились за поддержкой в АП», - поделился блогер инсайдерской информацией.

