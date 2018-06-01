Решение суда об экспертизе спикера ВР — новый виток противостояния между «НФ» и БПП», — Петр Олещук

Решение суда о принудительной экспертизе спикера Рады А.Парубия по иску В.Медведчука только на первый взгляд выглядит как веселая шутка. На самом деле ее последствия могут в корне изменить расстановку политических сил в Украине, считает политолог Петр Олещук.



Эксперт обратил внимание на то, как активизация суда по делу «Медведчук против Парубия» удивительным образом совпала во времени с решением Нацполиции начать уголовное производство на основании т.н. «пленок Онищенко», которые содержат «компромат» на президента Порошенко.



«Если учесть, что Парубий — представитель «Народного фронта», как и глава МВД А.Аваков, решение суда об экспертизе спикера ВР можно расценивать как новый виток противостояния между «НФ» и БПП», — считает Петр Олещук.



Политолог отметил, что представители украинской правящей элиты неоднозначно восприняли результаты второго Майдана, чему также поспособствовали действия «новой/старой» власти.



«Мы можем условно назвать этих людей оппонентами неолиберального курса. Медведчук в данной ситуации получил персональный особый статус, поскольку его личные возможности позволили ему стать переговорщиком №1 между Киевом и Москвой. Он нужен власти, но в то же время не имеет прямого отношения к нынешнему правительству и его «неолиберальному курсу», поэтому может озвучивать мысли, которые контр-элита, осуждающая все эти «люстрации», «антикоррупционные бюро», «иностранных менеджеров», радостно принимает, но боится говорить о них вслух. Очевидно, что такие люди симпатизируют тем, кто готов озвучивать их мысли», — считает политолог.



Речь, в частности, идет о критике внешнего управления, которую по отношению к Украине осуществляют США, уточнил Олещук.



«Немало политиков из «правящей верхушки» в последнее время «отвели душу», резко негативно высказавшись против «иностранного влияния на политику государства». Но ведь этой тенденции положил начало Медведчук, который продолжает задавать тренды для политических дискуссий среди украинской элиты», — отметил политолог.



Также не исключено, что, принимая решение по Парубию, судья ориентировался в том числе на позицию части политической элиты, которая выступает против «неолиберального курса», а значит — и против Парубия, активно проталкивающего антисоциальные законы в зале парламента.



«Стоит добавить, что сам Медведчук в значительной степени является творцом нынешнего общественно-политического устройства — начиная от «парламентской революции» 1990-х до политической реформы 2004 года (принятие новой редакции Конституции Украины, действующей и ныне). Поэтому нет ничего удивительного в том, что именно Медведчук стал голосом контр-элиты, оппонирующей прозападному курсу власти», — считает политолог.



Если это так, прогнозирует Петр Олещук, то ближе к выборам голос этого сегмента элиты будет звучать все выразительнее и громче.



«Уже сейчас они «раскатывают» Парубия как символ постмайданных преобразований. Очевидно, что сам Медведчук это чувствует, усиливая в СМИ градус критики «внешнего управления», ведь его позицию разделяют не только политики и общественные деятели, но и избиратели», — подытожил политолог.

