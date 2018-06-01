Porsche приостановила продажу новых автомобилей в Европе

Автокомпания Porsche временно остановила продажу своих новых автомобилей в странах Евросоюза, пишет Frankfurter Allgemeine.



На сайте автопроизводителя недоступен заказ автомобиля в выбранной покупателем конфигурации, модели Cayenne и Panamera придется ждать как минимум до марта 2019 года.



По данным Frankfurter Allgemeine, приостановка продаж новых машин Porsche связана с вступающими в ЕС в силу с сентября новыми нормам по содержанию вредных веществ в выхлопных газах и их измерению.



Компания Porsche, по мнению издания, этим требованиями пока соответствовать не готова и рассчитывает распродать все имеющиеся запасы продукции до сентября.



Приостановка продаж распространяется только на Европу, не затрагивая зарубежные рынки, в том числе в Северной Америке и странах Азии (нем.яз.).

Frankfurter Allgemeine



В 2015 году концерн Volkswagen, с которым тесно связана компания Porsche, уличили в использовании специального программного обеспечения, позволяющего занижать данные о выбросах двигателей во время тестирования.



Из-за «Дизельгейта» в отставку были вынуждены подать ключевые члены руководства Volkswagen, автоконцерну пришлось объявлять отзыв автомобилей и выплачивать компенсации.



В 2017 году расследование в рамках «Дизельгейта» было начато и в отношении Porsche. В мае федеральное транспортное агентство Германии потребовало от Porsche отозвать около 60 тысяч автомобилей по всему миру из-за неэффективности системы очистки выхлопных газов, сообщала DW.



Ранее из-за несоответствия требованиями по выбросам вредных веществ на европейском рынке из продажи убирали отдельные модели. Porsche, по данным Frankfurter Allgemeineс, стал первым автоконцерном, приостановившим продажи всего своего модельного ряда.

