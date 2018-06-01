Нардепы предлагают сократить численность Киевсовета и предоставить больше полномочий мэру

Киевом должен управлять мэр со всей полнотой власти, считает вице-спикер украинского парламента, один из авторов законопроекта "О столице Украины – город Киев" Оксана Сыроид.



По словам О.Сыроид, сообщает сайт объединения "Самопомич", новая редакция закона должна исправить ситуацию, сложившуюся в Киеве, когда всей исполнительной властью руководит председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА), которого назначает президент Украины, а городской голова почти не имеет полномочий для управления городом.



Она отметила, что новая редакция закона предусматривает перераспределение полномочий между мэром и главой городской администрации - город возглавляет мэр, который будет иметь всю полноту полномочий.



"Он фактически будет единолично формировать городскую администрацию, будет главным распорядителем киевского бюджета. Председатель Киевской городской администрации фактически будет представлять государство в регионе, а не в городе. Его задачей будет, в том числе, следить за законностью решений органа местного самоуправления", - объяснила О.Сыроид.



Законопроект №8420 зарегистрирован в Верховной Раде Украины 30 мая. Документ предлагает определить правовой статус киевского городского головы, разделить должности киевского городского головы, головы Киевского горсовета и головы Киевской городской государственной администрации.



Авторы законопроекта также предлагают уменьшить численность депутатов Киевсовета почти в пять раз (сейчас в Киевсовете 120 депутатов – ИФ). "Граничная численность депутатов Киевского городского совета определяется из расчета один мандат на сто пятьдесят тысяч лиц, которые на момент начала избирательного процесса проживают в Киеве", - отмечается в законопроекте.



Согласно данным Госстата 1 марта 2017 года в столице официально проживало 2,928 миллиона человек.



Ныне действующий закон "О столице Украины – город-герой Киев" вступил в силу 15 января 1999 года.

