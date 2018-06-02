Жан-Клод Юнкер заявил о необходимости восстановления прежних отношений с Россией

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил о необходимости восстановления прежних отношений с Россией. Его слова в пятницу приводит на своих страницах газета The Guardian. "Я думаю, что мы должны восстановить прежние связи с Россией", - сказал он в Брюсселе в ходе своего выступления в одном из аналитических центров, посвященному реформе Евросоюза.

"Я не очень доволен состоянием наших отношений. Мы никогда не примем того, что Россия сделала с Крымом или восточной Украиной. Но, тем не менее, мы должны иметь в виду, что вся территория Евросоюза составляет около 5,5 млн кв. км. Россия - это 70,5 млн. кв. км", - добавил глава Еврокомиссии.



После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса жителей полуострова. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% жителей соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

