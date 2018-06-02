Луценко и Грицак рассказали послам G7 о целях спецоперации с Бабченко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко и глава Службы безопасности Василий Грицак проинформировали послов стран "Большой семерки" о ключевых моментах и целях спецоперации с российским журналистом Аркадием Бабченко, сообщила в пятницу пресс-служба Генпрокуратуры.



По данным ведомства, генпрокурор и глава СБУ проинформировали послов G7 о ключевых аспектах проведенной работы и тех целях, которые ставились при принятии решения о контроле за инсценировкой убийства журналиста.



"Акцентировано внимание международного сообщества на том, что именно выбранная стратегия позволила не только не допустить гибели журналиста, пресечь преступление, полностью задокументировать преступные действия организатора, получить доказательства его связи с заказчиком преступления, но и получить сведения о возможных потенциальных жертвах, против которых, вероятно, готовились террористические акты и убийства", — говорится в сообщении пресс-службы ГПУ.



Во вторник сначала СМИ, а затем и власти Украины сообщили, что гражданина РФ Бабченко, который с 2017 года работал на телеканале ATR в Киеве, якобы застрелили на лестничной клетке его дома. Премьер Украины Владимир Гройсман обвинил РФ в причастности к "убийству". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, в Кремле считают эти обвинения верхом цинизма и русофобским сотрясанием воздуха.



Однако на следующий день Бабченко появился на пресс-конференции Службы безопасности Украины. Как заявил глава ведомства Василий Грицак, информация об "убийстве" Бабченко была частью спецоперации, чтобы предотвратить покушение на журналиста. При этом он вновь обвинил российские спецслужбы в причастности к попытке покушения. По словам Грицака, в организации покушения подозревают гражданина Украины, он задержан и дает показания.



Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала известие о том, что Бабченко жив, "лучшей новостью", при этом отметив, что в историю был заложен пропагандистский эффект. Генеральный секретарь организации "Репортеры без границ" Кристоф Делуар выразил негодование в связи тем, что украинские спецслужбы инсценировали убийство журналиста для ведения информационной войны.

