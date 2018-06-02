Германия требует от Киева предоставить доказательства по делу Бабченко

Правительство Германии требует от властей Украины объяснений по поводу спецоперации СБУ с инсценировкой убийства журналиста Аркадия Бабченко. Такое заявление сделал официальный представитель правительства Штеффен Зайберт, сообщает DW.

По его словам, в деле фигурирует обвинение в заговоре с целью убийства журналиста. Если эти подозрения подтвердятся, то можно будет говорить о серьезном покушении на свободу прессы, считает Зайберт.



"Поскольку обвинения очень серьезные, можно, естественно, ожидать, что они будут подкреплены доказательствами", - подчеркнул он.



Напомним, вечером 29 мая полиция сообщила о том, что в Киеве убит российский журналист Аркадий Бабченко. На следующий день выяснилось, что убийство было инсценировано.

