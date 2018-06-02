Порошенко объявил о планах построить мост через Дунай

Президент Украины Петр Порошенко объявил о намерении построить мост через Дунай, сообщает агентство УНН.



"Сегодня у нас есть несколько мест для постройки моста через Дунай, мы начинаем разработку необходимой документации и согласование с нашими румынскими партнерами", — заявил Порошенко на церемонии открытия мостового перехода на трассе "Одесса — Рени".



Ранее глава Крыма Сергей Аксенов напомнил Порошенко, что украинцы более двадцати лет ждут завершения строительства моста через Днепр, проект которого был утвержден Киевским городским советом в 1993 году. Так Аксенов отреагировал на критику Киевом открытия Крымского моста.



В мае после возведения моста через Керченский пролив украинский лидер заявил, что Киев планирует его использовать для связей с Кубанью после "возвращения" полуострова. В Крыму назвали подобные высказывания "клоунадой".

