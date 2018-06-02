Трюдо пригласил на саммит G7 в Канаду лидеров еще 12 государств

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо пригласил посетить саммит G7 лидеров еще 12 государств. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба главы канадского правительства.



Так, саммит Группы семи посетят главы Аргентины, Бангладеш, Вьетнама, Гаити, Кении, Маршалловых островов, Норвегии, Руанды, Сенегала, Республики Сейшельские острова, ЮАР и Ямайки. Кроме того, ожидается приезд генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард, главного исполнительного директора Всемирного банка Кристалины Георгиевой и генерального секретаря Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Анхеля Гурриа. Они среди прочего примут участие в специальной сессии саммита G7, посвященной проблемам мирового океана и жителей прибрежных зон.



"Наши океаны и берега находятся в опасности из-за роста загрязнения мусором и пластиком, участившихся суровых погодных явлений и незаконной рыбной ловли", - отметил премьер-министр Канады. Он добавил, что лидеры Группы семи "привержены работе с другими [главами государств] для защиты мирового океана".



Канада стала председателем в G7 с 1 января 2018 года и проведет очередной саммит "семерки" 8-9 июня в курортном городе Ла Мальбе (регион Шарлевуа, провинция Квебек). Ранее Трюдо сообщил, что на саммите будет представлена "прогрессивная повестка". В частности, лидерам стран-участниц будет предложено обсудить вопросы "по поиску реальных и конкретных решений в вопросах гендерного равенства, расширения прав и возможностей женщин, чистой энергии и экономического роста".

