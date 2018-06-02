В ближайшие сутки потеплеет, но пройдут дожди

На Украине в ближайшие сутки 3 июня прохладный воздух отступит на восток, а с Центральной Европы распространится теплая воздушная масса, сообщает Укргидрометцентр. Погоду большинства областей, кроме юго-востока, будут определять атмосферные фронты, несущие кратковременные дожди.

В западных, северных и большинстве центральных регионов днем, а также местами в Харьковской и Одесской областях прогнозируются кратковременные дожди, местами грозы. На Закарпатье и в Карпатах – сильные дожди, кое-где град; на остальной территории без осадков.



Ветер южный с переходом на Правобережье на северо-западный, 5-10 м/с, при грозах отдельные порывы 15-20 м/с.



Температура ночью 11-16°, в восточных областях и в горных районах местами 7-10° тепла; днем 23-28°, на высокогорье Карпат 14-19°.



В Киеве 3 июня ожидается кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер южный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 25-27°.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 3 июня самая высокая температура днем была 32,7° в 1901 году, самая низкая ночью 3,0° в 1918 году.



На Украине 4 июня ночью без осадков, днем в центральных, южных и восточных областях местами пройдет небольшой кратковременный дождь, гроза. На остальной территории без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.



Температура ночью 12-17°, днем 24-29°.



В Киеве без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 27-29°.



По состоянию на 9:00 субботы, 2 июня, температура воды в Черном и Азовском морях была 19-21°; в Днепре возле Киева 21°.

