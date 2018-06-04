Хроники «Шатуна»: медиакомпания сына члена ВРП Гусака готовила госпереворот

Секретный план по дестабилизации обстановки в Украине, именуемый как план «Шатун», обнаружили в почте помощника Владимира Путина Владислава Суркова еще в 2016 году. Этот план предполагал дискредитацию органов государственной власти и проведение досрочных парламентских и президентских выборов.



Одним из пунктов плана было привлечение к подрывной деятельности отдельных украинских партий, в частности Оппоблок, Батькивщину и радикалов Ляшко, предоставив им необходимые информационные месседжи.



Длительное время о медиасоюзниках Кремля и создателях информационных продуктов для «шатунов» ничего не было известно. Первые сигналы появились в мае этого года, когда задержали редактора «Риа Новости». И вот буквально на днях СМИ опубликовали ещё один сенсационный документ, подтверждающий сопричастность украинских медиа к работе на Кремль и указывающий пофамильно команду «шатунов».



Документ называется ТОП -15 ТЕМ. В нем подробно описано, кто и как должен работать на Россию, в том числе дестабилизировать ситуацию в Украине в период 2016-2017 годов. Реализацией информационной части плана должна была заниматься известная украинская компания «Контекст- медиа».







Она принадлежит Андрею Гусаку - сыну действующего члена Высшего совета правосудия Николая Гусака - того самого скандального докладчика в деле так называемой амнистии судей ДНР/ЛНР. Напомним, с легкой руки Николая Гусака большая часть судей, оставшихся «служить» на оккупированной ДНР/ЛНР территориях смогла избежать наказания.



Из базы Youcontrol следует, что компания Гусаков обслуживала не только Кремль, но и украинские государственные ведомства, в том числе Верховную Раду, различные министерства и даже Администрацию Президента Украины. Офисы компании расположены как в Киеве, так и в Москве.







В поле зрение правоохранительных органов «Контекст -медиа» попалась случайно. В прошлом году они проверяли компанию на предмет причастности к конвертационной деятельности, и в ходе выемки обнаружили ряд ошеломляющих документов, подтверждающих работу на Кремль. В частности, был обнаружен перечень клиентов компании, а это и политические партии, которые были указаны в плане «Шатун», и другие российские агенты.



Пока официальных комментариев по данному поводу не дает ни Высший совет правосудия, ни сам Николай Гусак. Однако, по неподтвержденной пока информации, в понедельник 4 июня Гусака старшего должны будут отстранить от работы на время проведения следственных действий.



