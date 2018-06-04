Дожди с грозами местами пройдут в начале недели

В ближайшие сутки, 4 июня, погоду на Украине будет определять теплая и преимущественно сухая воздушная масса, лишь местами на юге и востоке влажность немного повысится, сообщает Укргидрометцентр. Ночью в Одесской, Николаевской, днем в южных и восточных областях небольшие кратковременные дожди, местами грозы; на остальной территории без осадков.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 24-29°.



В Киеве - без осадков, температура ночью около 15°, днем 26-28°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 04 июня самая высокая температура днем была 31,9 в 1901г., самая низкая ночью 4,3 в 1933г.



На вторник, 5 июня. синоптики прогнозируют ночью в северных и южных областях, днем на Украине, кроме юго-восточных областей, кратковременный дождь, местами гроза. Ветер западный и северо-западный, 5-10 м/с.



Температура ночью 12-17°, днем 23-28°, 6 июня в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях снижение температуры ночью до 7-12°, днем до 18-23°.



В Киеве на 5 июня также ожидается кратковременный дождь, местами гроза. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 24-26°.



3 июня в 9 часов температура воды в Черном и Азовском морях была 19-22°; в Днепре возле Киева 21°.

