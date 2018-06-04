Заместитель Супрун высказался против лечения онкобольных за рубежом

Заместитель исполняющего обязанности главы Министерства здравоохранения Украины Александр Линчевский высказался против выделения бюджетных средств на лечение онкобольных за рубежом, поскольку "они все равно умрут". Стенограмму его выступления в Счетной палате опубликовал портал Medicalline.info.

По словам заместителя министра, 25 процентов отправленных на лечение больных умирают. Он отметил, что такая статистика показывает малоэффективность программы.



"Друзья, коллеги! Это рак. Они все умрут. Они все умрут без вариантов. И эффективность этой программы ноль процентов!" — заявил Линчевский.



Он также добавил, что большинство заболеваний, требующих пересадки костного мозга, рано или поздно приводят к смерти пациента.



"Трансплантация почки, трансплантация сердца, она не продлит жизнь на неопределенно долгий срок", — сказал чиновник.



C первого января на Украине вступила в действие медицинская реформа, предусматривающая плату за большинство медицинских услуг. Бесплатными для жителей Украины остались визит к семейному врачу, экстренная помощь и роды. В Раде отмечают, что на лечение больных раком было выделено менее 30 процентов от необходимой суммы.

