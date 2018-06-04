Хантсман: Трамп по-прежнему настроен на встречу с Путиным

Президент США Дональд Трамп по-прежнему настроен на проведение встречи с президентом России Владимиром Путиным, для этого должны сложиться предпосылки. Об этом заявил в воскресенье в эфире телеканала Fox News посол США в РФ Джон Хантсман.



"Что касается возможной встречи [лидеров двух стран], то, когда настанет пора, об ней будет объявлено. Белый дом сделает заявление в свое время. Президент США ранее заявлял, что ему хотелось бы встретиться с президентом Путиным, когда для этого настанет время, и решить проблемы, остающиеся между нами (США и РФ - прим. ТАСС). И это хорошо", - отметил Хантсман. Он напомнил, что во время предвыборной кампании 2016 года Трамп неоднократно высказывался за установление добрых отношений с Россией, чтобы "вместе разрешать такие вопросы, как Сирия и Иран".



Дипломат также заявил, что желание провести встречу двух лидеров есть и с американской, и с российской стороны.



"Я считаю, что обе стороны в настоящий момент благожелательно относятся к этому (встрече президентов США и России - прим. ТАСС). Теперь надо подобрать для нее время, место и определить повестку", - заметил дипломат.



Он также напомнил о словах Трампа о том, что "он не сел бы за стол переговоров с Путиным при отсутствии тем, которые бы служили интересам народа [США] и лежали в русле международных интересов". "Немыслимо урегулировать конфликт на Ближнем Востоке без участия США и России, немыслимо найти подход к такой острой проблеме, как Сирия, без Соединенных Штатов и России. Невозможно рациональным образом разобраться с вопросами стратегической стабильности и ядерных вооружений, так как наши страны контролируют 90% всего ядерного оружия в мире", - отметил американский посол.



"Изоляция не исправляет положение дел, поэтому нужно работать сообща. Однако [на выходе] нужно давать результат и выполнять [намеченное]", - добавил Хантсман.



Как сообщила в пятницу газета The Wall Street Journal, администрация США обсуждает возможность организации встречи Трампа и Путина. В центре внимания такого саммита, по сведениям издания, могут находиться Сирия, Украина и вопросы, касающиеся контроля над ядерными вооружениями. Кроме того, он будет направлен на то, чтобы снизить напряженность, возникшую в отношениях между двумя странами. Как отмечает газета, планы организации встречи находятся пока на самой ранней стадии, возможные время и место не определены.



Представитель администрации США сообщил изданию, что посол США в РФ Джон Хантсман находится в Вашингтоне, чтобы оказать помощь в подготовке возможной встречи двух лидеров. По словам этого представителя, Хантсман добивается проведения такого саммита уже продолжительное время.



20 марта Путин и Трамп провели телефонный разговор. Согласно сообщению пресс-службы Кремля, главам внешнеполитических ведомств США и РФ по итогам этой беседы было дано поручение проработать вопрос о встрече лидеров. Более того, позднее стало известно, что Трамп не только говорил о возможности встречи, но и пригласил Путина для этого в Вашингтон. При этом в конце прошлого месяца помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что возможность организации встречи Путина и Трампа в ближайшие месяцы, до ноябрьского саммита Группы двадцати, пока не обсуждается.



Он также напомнил о словах Трампа о том, что "он не сел бы за стол переговоров с Путиным при отсутствии тем, которые бы служили интересам народа [США] и лежали в русле международных интересов". "Немыслимо урегулировать конфликт на Ближнем Востоке без участия США и России, немыслимо найти подход к такой острой проблеме, как Сирия, без Соединенных Штатов и России. Невозможно рациональным образом разобраться с вопросами стратегической стабильности и ядерных вооружений, так как наши страны контролируют 90% всего ядерного оружия в мире", - отметил американский посол.



"Изоляция не исправляет положение дел, поэтому нужно работать сообща. Однако [на выходе] нужно давать результат и выполнять [намеченное]", - добавил Хантсман.

